"Готов устроить ад": Дюбуа назвал желаемую дату боя против Усика
- Даниэль Дюбуа выразил желание провести реванш против Александра Усика летом этого года.
- Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в их первом поединке 26 августа 2023 года во Вроцлаве.
Звезды хевивейта Александр Усик и Даниэль Дюбуа ждут официального подтверждения поединка. Украинец и британский боксер сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
"Динамит" высказался относительно реванша против Короля хевивейта. Более того, Дюбуа назвал желаемую дату поединка против Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Когда Дюбуа хочет драться против Усика
Даниэль Дюбуа выразил большое желание драться против Александра Усика. Британец хочет встретиться с украинским чемпионом в ближайшее время.
По мнению Дюбуа, бой против Усика должен состояться летом этого года. Даниэль отметил, что сейчас продолжаются переговоры между командами по организации поединка.
Однозначно июль, большой бой в июле против Усика. Это то, чего я хочу. Сейчас ведутся переговоры за кулисами, обе команды ходят туда-сюда. Я просто делаю свою работу как боец, остаюсь готовым. Когда мне позвонят и скажут, кто следующий, я буду готов устроить настоящий ад,
– сказал Дюбуа.
Даниэль Дюбуа заявил, что он остановит Александра Усика. Также "Динамит" отметил, что их противостояние запомнят, как одно из величайших в истории бокса.
Напомним, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые встречались в ринге 26 августа 2023 года. В поединке во Вроцлаве украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде боя.