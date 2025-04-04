"Готов устроить ад": Дюбуа назвал желаемую дату боя против Усика

Звезды хевивейта Александр Усик и Даниэль Дюбуа ждут официального подтверждения поединка. Украинец и британский боксер сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

"Динамит" высказался относительно реванша против Короля хевивейта. Более того, Дюбуа назвал желаемую дату поединка против Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Экс-чемпион спрогнозировал соперников на финальные бои в карьере Усика

Когда Дюбуа хочет драться против Усика

Даниэль Дюбуа выразил большое желание драться против Александра Усика. Британец хочет встретиться с украинским чемпионом в ближайшее время.

По мнению Дюбуа, бой против Усика должен состояться летом этого года. Даниэль отметил, что сейчас продолжаются переговоры между командами по организации поединка.

Однозначно июль, большой бой в июле против Усика. Это то, чего я хочу. Сейчас ведутся переговоры за кулисами, обе команды ходят туда-сюда. Я просто делаю свою работу как боец, остаюсь готовым. Когда мне позвонят и скажут, кто следующий, я буду готов устроить настоящий ад,

– сказал Дюбуа.

Даниэль Дюбуа заявил, что он остановит Александра Усика. Также "Динамит" отметил, что их противостояние запомнят, как одно из величайших в истории бокса.

Напомним, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые встречались в ринге 26 августа 2023 года. В поединке во Вроцлаве украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде боя.