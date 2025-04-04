"Динаміт" висловився стосовно реваншу проти Короля хевівейту. Ба більше, Дюбуа назвав бажану дату поєдинку проти Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Коли Дюбуа хоче битись проти Усика

Даніель Дюбуа висловив велике бажання битись проти Олександра Усика. Британець хоче зустрітись з українським чемпіоном найближчим часом.

На думку Дюбуа, бій проти Усика повинен відбутись влітку цього року. Даніель зазначив, що наразі тривають перемовини між командами щодо організації поєдинку.

Однозначно липень, великий бій в липні проти Усика. Це те, чого я хочу. Зараз ведуться переговори за лаштунками, обидві команди ходять туди-сюди. Я просто роблю свою роботу як боєць, залишаюся готовим. Коли мені подзвонять і скажуть, хто наступний, я буду готовий влаштувати справжнє пекло,

– сказав Дюбуа.

Даніель Дюбуа заявив, що він зупинить Олександра Усика. Також "Динаміт" зазначив, що їх протистояння запам'ятають, як одне з найвеличніших в історії боксу.

Нагадаємо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа вперше зустрічались у рингу 26 серпня 2023 року. У поєдинку у Вроцлаві український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді бою.