Потенциальный соперник Усика назвал победителя реванша между украинцем и Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа будут драться через девять дней. Пока боксеры готовятся к реваншу, в спортивном сообществе обсуждают будущее противостояние.

Джозеф Паркер, временный чемпион мира WBO, высказался насчет реванша Усик – Дюбуа. Боксер из Новой Зеландии сделал прогноз на адскую битву, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также "Это не случайность": бывший чемпион мира оценил целесообразность трилогии Усик – Фьюри

Прогноз от Паркера

Джозеф Паркер заявил, что Даниэль Дюбуа с самого начала будет активно работать в реванше с Александром Усиком. Более того, британский боксер будет пытаться постоянно преследовать соперника.

Однако в середине боя украинский чемпион начнет ломать британца. По мнению Паркера, Усик начнет набирать темп походу поединка и одолеет Дюбуа в поздних раундах противостояния.

Усик победит в поздних раундах, но я бы оценил шансы 60 на 40 в пользу Усика, будет достаточно близко. Я думаю, что для Даниэля все зависит от психологии. Он должен оставаться в игре, верить в себя и поддерживать себя, верить в работу, которую он выполнил, и использовать все это как уверенность в том, что он не сломается. Потому что в прошлом бою он пропустил джеб и остался на канвасе. На этот раз он должен преодолеть тот вызов, с которым столкнулся ранее,

– сказал Паркер.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Звезды хевивейта встретятся в адской битве 19 июля 2025 года.

Ранее сообщали, что Фабио Уордли высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Британский боксер назвал победителя противостояния.