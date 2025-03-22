Именитый боксер дал неоднозначный прогноз на реванш Усик –Дюбуа

Александр Усик сейчас отдыхает после тяжелых боев против Тайсона Фьюри. В частности, украинский чемпион ждет официального подтверждения поединка против Даниэля Дюбуа.

В боксерском сообществе активно обсуждают реванш Усик – Дюбуа. Олимпийский чемпион Баходир Джалолов поделился мыслями относительно поединка между украинским и британским боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Может ли Дюбуа одолеть Усика

Баходир Джалолов заявил, что второй бой против Даниэля Дюбуа будет сложнее, чем первый для Александра Усика. Однако узбекистанский боксер считает, что украинец может одолеть британца.

Олимпийский чемпион отметил, что Даниэль Дюбуа также имеет шансы победить Александра Усика. Причина в том, что в отличие от украинского чемпиона, "Динамит" моложе и быстрее.

К слову. Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В поединке во Вроцлаве украинец одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры. Украинский чемпион планирует заняться сельским хозяйством и уделять больше времени семье.