Фрэнк Уоррен рассказал, что сейчас команда Даниэля Дюбуа работает над его следующим поединком. Промоутер "Динамита" даже не скрывает, что его желаемым соперником является Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Уоррен о реванше Усик – Дюбуа

Ведь на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание "абсолюта" хевивейта, а удар ниже пояса, который нанес Дюбуа в первом бою, только добавляет второй битве интересности.

Уоррен заверил, что с тех пор его клиент сильно изменился. Фрэнк с удивлением вспомнил падение Усика в первом бою и назвал эту передышку украинца просто смешной. Известный промоутер добавил, что нет разницы, в каком месте проводить реванш, ведь этот бой является лучшим поединком в боксе, который соберет аншлаг.

Пусть это будет Эр-Рияд или "Уэмбли", это самый большой бой в боксе, и если он будет на "Уэмбли", то все билеты будут распроданы. Я предпочитаю, чтобы он состоялся летом, по понятным причинам. Это шоу для того, чтобы быть под открытым небом,

– заявил Уоррен.

Промоутер предположил, если этот реванш таки состоится, то у Дюбуа будут все шансы нанести поражение Усику.

Уоррен с грустью вспомнил сорванный бой Дюбуа против Джозефа Паркера, когда Даниэль заболел за несколько дней до поединка.

Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту титула против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Был вариант, что новозеландцу заплатят, чтобы тот не препятствовал реваншу Усик – Дюбуа. Тогда Паркер сможет подраться за "абсолют" против победителя данного реванша.

Также есть вариант, что команда украинца просто должна прислать официальное письмо в организацию, чтобы отсрочить обязательную защиту пояса.