Френк Воррен розповів, що наразі команда Даніеля Дюбуа працює над його наступним поєдинком. Промоутер "Динаміта" навіть не приховує, що його бажаним суперником є Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Воррен про реванш Усик – Дюбуа

Адже на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання "абсолюта" хевівейту, а удар нижче пояса, який завдав Дюбуа у першому бою, лише додає другій битві цікавості.

Воррен запевнив, що з того часу його клієнт сильно змінився. Френк із подивом згадав падіння Усика у першому бою та назвав цей перепочинок українця просто смішним. Відомий промоутер додав, що немає різниці, у якому місці проводити реванш, адже цей бій є найкращим поєдинком у боксі, який збере аншлаг.

Хай то буде Ер-Ріяд чи "Вемблі", це найбільший бій у боксі, і якщо він буде на "Вемблі", то всі квитки будуть розпродані. Я вважаю за краще, щоб він відбувся влітку, зі зрозумілих причин. Це шоу для того, щоб бути просто неба,

– заявив Воррен.

Промоутер припустив, якщо цей реванш таки відбудеться, то у Дюбуа будуть усі шанси завдати поразки Усику.

Воррен із сумом пригадав зірваний бій Дюбуа проти Джозефа Паркера, коли Даніель захворів за декілька днів до поєдинку.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Був варіант, що новозеландцю заплатять, аби той не перешкоджав реваншу Усик – Дюбуа. Тоді Паркер зможе побитись за "абсолют" проти переможця даного реваншу.

Також є варіант, що команда українця просто повинна надіслати офіційний лист в організацію, аби відтермінувати обов'язковий захист поясу.