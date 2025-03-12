"Полностью уничтожит": легенда бокса дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик намерен драться против Даниэля Дюбуа. Боксеры ждут официального подтверждения боя, а в спортивном сообществе возможный реванш является темой номер один для обсуждения.

Насим Хамед высказался относительно потенциального реванша Усик – Дюбуа. Легенда бокса сделал прогноз на второе противостояние между украинским чемпионом и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Сможет ли Дюбуа побить Усика

Легендарный боксер вспомнил первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Насим Хамед отметил, что британец единственный боксер, который завалил украинца на канвас.

Поэтому Даниэль Дюбуа имеет шансы одолеть Александра Усика во втором поединке. По мнению Хамеда, "Динамит" единственный боксер, который может остановить украинского чемпиона.

Дюбуа – единственный, кто когда-либо причинял Усику боль, завалил его на пол и заставил задуматься. Усик был там три или четыре минуты. Дюбуа может снова подраться с Усиком и полностью уничтожить его, и вернуть пояса домой, где они должны быть,

– сказал Хамед.

Напомним, что в прошлом бою Даниэль Дюбуа нанес удар Александру Усику ниже пояса. Поэтому Королю хевивейта нужно было время, чтобы прийти в себя от коварной выходки британца.

В итоге Александр Усик торжествовал в первом поединке против Данилея Дюбуа. Украинский боксер победил британца техническим нокаутом в девятом раунде противостояния в 2023 году.