"Умный мастер": известный тренер безапелляционно назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик ожидает официального подтверждения поединка против Даниэля Дюбуа. Потенциальный реванш между украинским чемпионом и британцем может состояться в сентябре этого года.

Шейн Макгиган поделился мыслями относительно возможного реванша Усик – Дюбуа. Бывший тренер Даниэля назвал победителя поединка между украинцем и "Динамитом", сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Макгиган о реванше Усик – Дюбуа

Специалист подчеркнул, что Александр Усик стал старше на год, а зато Даниэль Дюбуа находится в пиковой форме. Однако он отдает предпочтение в потенциальном реванше украинскому боксеру.

Шейн Макгиган вспомнил первый бой между Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший тренер британца отметил, что Александр нанес больше ударов Даниэлю в течение поединка.

Я знаю Даниэля насколько он хорош. Считаю его фантастическим бойцом, и у него есть способность побить любого супертяжа на планете. Всегда говорил об этом, но Усик умный мастер. Но я могу видеть, что бой пройдет только в одном направлении и завершится в пользу Усика,

– сказал Макгиган.

Напомним, что Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в 2023 году. Украинец одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде поединка во Вроцлаве.

Ранее Карл Фроч посоветовал Александру Усику не драться против Даниэля Дюбуа. Бывший чемпион отметил, что британец моложе украинца, что может быть проблемой.