Шейн Макгіган поділився думками щодо можливого реваншу Усик – Дюбуа. Колишній тренер Даніеля назвав переможця поєдинку між українцем та "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Макгіган про реванш Усик – Дюбуа

Спеціаліст підкреслив, що Олександр Усик став старшим на рік, а натомість Даніель Дюбуа перебуває у піковій формі. Проте він надає перевагу у потенційному реванщі українському боксеру.

Шейн Макгіган пригадав перший бій між Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній тренер британця наголосив, що Олександр завдав більше ударів Даніелю протягом поєдинку.

Я знаю Даніеля наскільки він хороший. Вважаю його фантастичним бійцем, і в нього є здатність побити будь-якого супертяжа на планеті. Завжди говорив про це, але Усик розумний майстер. Але я можу бачити, що бій пройде тільки в одному напрямку і завершиться на користь Усика,

– сказав Макгіган.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у 2023 році. Українець здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку у Вроцлаві.

Раніше Карл Фроч порадив Олександру Усику не битись проти Даніеля Дюбуа. Колишній чемпіон наголосив, що британець молодше українця, що може бути проблемою.