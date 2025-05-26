Дюк Маккензи высказался насчет реванша Усик – Дюбуа. Экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок века, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Неоднозначный прогноз

Дюк Маккензи заявил, что Александр Усик сейчас находится на другом уровне. Поэтому он бы ставил на украинского чемпиона. Однако сейчас другая ситуация.

Бывший чемпион мира отметил, что Даниэль Дюбуа изменился по сравнению с первым поединком.

Даниэль сейчас на уровне, все делает правильно, он повзрослел, не говорит много вещей,

– сказал Маккензи.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Мозес Итаума сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.