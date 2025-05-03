"Все знают": бывший спарринг-партнер Усика сделал прогноз на реванш против Дюбуа
- Мартин Баколе, бывший спарринг-партнер Усика, высказался относительно реванша между Александром и Даниэлем Дюбуа.
- Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
Разговоры вокруг реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа набирают обороты. Многие эксперты или же представители спорта пытаются спрогнозировать победителя поединка.
Свое мнение относительно реванша Усик – Дюбуа высказал Мартин Баколе. Бывший спарринг-партнер Александра назвал фаворита поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
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Что сказал Баколе
Мартин Баколе категорически высказался относительно адской битвы между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Конголезский боксер считает, что украинский чемпион остановит британца снова.
Баколе также отметил, что он ожидал противостояния между Александром Усиком и Джозефом Паркером. По его мнению, этот бой был бы замечательным для обоих боксеров.
Все знают, что Усик победит. Я ждал, что Александр проведет бой с Паркером, это был бы хороший бой и для Усика тоже. Дюбуа проиграет, он просто использует свой шанс, посмотрим. По моему мнению, Даниэль снова проиграет,
– сказал Баколе.
Напомним, что 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится реванш Усик – Дюбуа.
Ранее Александр Усик рассказал, останется ли в боксе, после того, как завершит карьеру. Украинский чемпион не хочет быть, как бывший бразильский футболист Роналдо.