Свою думку стосовно реваншу Усик – Дюбуа висловив Мартін Баколе. Колишній спаринг-партнер Олександра назвав фаворита поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Що сказав Баколе

Мартін Баколе категорично висловився щодо пекельної битви між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Конголезький боксер вважає, що український чемпіон зупинить британця знову.

Баколе також наголосив, що він очікував на протистояння між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. На його думку, цей бій був би чудовим для обох боксерів.

Усі знають, що Усик переможе. Я чекав, що Олександр проведе бій із Паркером, це був би хороший бій і для Усика теж. Дюбуа програє, він просто використає свій шанс, подивимося. На мою думку, Даніель знову програє,

– сказав Баколе.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться реванш Усик – Дюбуа.

Раніше Олександр Усик розповів, чи залишиться у боксі, після того, як завершить кар'єру. Український чемпіон не хоче бути, як колишній бразильский футболіст Роналдо.