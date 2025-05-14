"Есть потенциал сломать": авторитетный тренер сделал прогноз на реванш Усик –Дюбуа

Александр Усик летом сразится против Даниэля Дюбуа. В адской битве, которая состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли", определится следующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Бен Дэвисон поделился ожиданиями от реванша Усик – Дюбуа. В частности, тренер Энтони Джошуа назвал победителя поединка за "абсолют", сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Now.

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Кто победит в реванше

Бен Дэвисон заявил, что Александр Усик во второй раз победит Даниэля Дюбуа. Тренер Эй Джея также объяснил, благодаря чему украинский чемпион может одержать верх над британским боксером.

Думаю, Усик победит. Я считаю, что у него есть потенциал сломать Дюбуа так, как он сделал в первом бою,

– сказал Дэвисон.

Однако тренер Джошуа назвал козыри Дюбуа, благодаря которым британец все-таки имеет шанс победить Усика. По словам Дэвисона, Даниэль должен сблизиться и свалить на Александра немалое количество ударов.

Подход Дюбуа будет похожим. Он бы выиграл первый поединок, если бы больше атаковал Усика, но это сложно сделать. Если бы это было так легко, то кто-то уже сделал бы это,

– добавил тренер.

Напомним, что впервые Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году в польском Вроцлаве. Тогда украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом.

Ранее Тони Белью сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира снова выбрал украинского боксера.