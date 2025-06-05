Легендарный Льюис назвал слабую сторону Усика, на которую нужно давить Дюбуа

Все меньше времени остается до долгожданного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Накануне мегафайта в боксерском сообществе активно обсуждают данный поединок и делают свои прогнозы на победителя.

Легендарный Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно Александра Усика. Бывший абсолютный чемпион мира назвал слабую сторону непобедимого украинца, на которую нужно будет давить Даниэлю Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Льюис о слабости Усика

По словам Льюиса, "Динамит" нашел слабость украинского соперника. Леннокс посоветовал Дюбуа не давать спуску Усику в реванше, ведь на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Дюбуа увидел эту слабость Усика в первом бою. Я верю, что это то место, куда Дюбуа должен атаковать. Знаете, это его главная слабость. Дюбуа не надо давать спуску Усику в этом бою, ведь этот поединок это все для него. Я знаю, что Дениэль достаточно самоотверженный и сфокусированный боксер, поэтому он будет готов к поединку, выйдет туда с желанием победить. Он хочет победить, потому что это его мечта,

– заявил Леннокс.

Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде встречи во Вроцлаве (Польша). Поединок состоялся еще в августе 2023-го.

Отметим, что ранее Льюис представлял, как бы сложился его очный бой против Усика. Эти его слова тоже стали советами для Дюбуа перед второй битвой на лондонском стадионе "Уэмбли".

Напомним, что последний раз Даниэль выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда неожиданно легко нокаутировал своего звездного земляка Энтони Джошуа. Зато Александр в 2024-м дважды одолел Тайсона Фьюри и отправил "Цыганского короля" на пенсию.