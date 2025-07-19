"Уже сломал волю к победе": ветеран хевивейта дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Совсем скоро состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры определят, кто станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Майк Балогун поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, американец сделал прогноз на самое ожидаемое противостояние года, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Прогноз от Балогуна

Майк Балогун заявил, что трудно ставить на поражение Александра Усика, особенно, когда он уже побеждал своего соперника. Американский супертяж объяснил, почему Даниэлю Дюбуа будет сложно в реванше с украинцем.

Мне кажется, что он уже сломал волю Дюбуа к победе. Это главное для победы в титульных боях. Ты можешь сломать волю парня к победе, сломать желание драться с тобой так, чтобы изменить ход боя, и мне кажется, что Усик уже это сделал. Если в первом бою Усик остановил Дюбуа в девятом раунде, то началом реванша станет десятый раунд,

– сказал Балогун.

Ветеран бокса отметил, что Даниэль Дюбуа спрогрессировал за последнее время. Однако Александр Усик и его умения станут проблемой для британца.

Майк Балогун считает, что в случае того, если несколько раундов будут похожи на первый бой, то Даниэль Дюбуа может просто сдаться. Несмотря на свою уверенность, которую он приобрел со временем.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Майрис Бриедис рассказал, что реванш между Усиком и Дюбуа может сорваться по определенным причинам.