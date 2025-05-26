Майк Балогун поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, американець зробив прогноз на найочікуваніше протистояння року, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Читайте також "Новий Майк" Тайсон брутально ледь не забив до смерті ветерана боксу: відео розгромного бою

Прогноз від Балогуна

Майк Балогун заявив, що важко ставити на поразку Олександра Усика, особливо, коли він вже перемагав свого суперника. Американський супертяж пояснив, чому Даніелю Дюбуа буде складно у реванші з українцем.

Мені здається, що він уже зламав волю Дюбуа до перемоги. Це головне для перемоги в титульних боях. Ти можеш зламати волю хлопця до перемоги, зламати бажання битися з тобою так, щоб змінити хід бою, і мені здається, що Усик уже це зробив. Якщо в першому бою Усик зупинив Дюбуа в дев’ятому раунді, то початком реваншу стане десятий раунд,

– сказав Балогун.

Ветеран боксу наголосив, що Даніель Дюбуа спрогресував за останній час. Проте Олександр Усик та його вміння стануть проблемою для британця.

Майк Балогун вважає, що у разі того, якщо декілька раундів будуть схожі на перший бій, то Даніель Дюбуа може просто здатитсь. Попри свою впевненість, якої він набув з часом.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Майріс Брієдіс розповів, що реванш між Усиком та Дюбуа може зірватись з певних причин.