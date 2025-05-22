Бывший чемпион откровенно рассказал, почему Усик победит Дюбуа в реванше

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа в Лондоне. Бывший чемпион мира Марат Мазимбаев высказался относительно второго противостояния на "Уэмбли".

Боксер из Казахстана сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Марат Мазимбаев уверен, что 19 июля поклонники бокса во второй раз увидят победу Александра над "Динамитом", информирует 24 Канал со ссылкой на Sports24.kz.

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Благодаря чему победит Усик

Мазимбаев рассказал, почему Усик должен одолеть британца в реванше. Марат выделил сильные стороны непобедимого украинца, которые будут иметь ключевой фактор в битве на "Уэмбли".

Думаю, Усик должен победить. Они уже встречались, знают друг друга. Усик – очень опытный боксер, который прошел отличную любительскую школу. У него большой багаж знаний и практики. Победить он может именно благодаря опыту, технике и умению адаптироваться во время боя. Он умеет работать на разных дистанциях, хорошо читает оппонента – это и станет его ключевым преимуществом,

– заявил экс-чемпион.

Казахстанский боксер добавил, что Дюбуа приложит максимум усилий, чтобы взять реванш у Усика, которому в августе 2023-го проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде. Однако, по его мнению, именно Усик будет фаворитом лондонского противостояния. По словам Мазимбаева, у украинского боксера выше уровень, чем у Даниэля, поэтому именно Александр должен вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

К слову. После первого поражения Дюбуа провел три победных боя. Зато Усик в прошлом году дважды одолел Тайсона Фьюри и отправил "Цыганского короля" на пенсию.

Напомним, что в первом бою Дюбуа отправил Усика на канвас ринга. Все из-за удара ниже пояса украинцу в 5-м раунде во Вроцлаве (Польша).