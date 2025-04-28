Промоутер Усика отреагировал на официальную дату реванша против Дюбуа
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Промоутер Усика, Александр Красюк, подтвердил дату реванша, отметив, что все вопросы будут сняты на "Уэмбли".
- Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года, где Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.
Уже летом текущего 2025 года Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в реванше. Боксеры выйдут в ринг 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже оставили свои первые реакции на официальную информацию о реванше. Это будет долгожданная битва на территории "Динамита".
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Реакция Красюка
Промоутер украинского чемпиона мира Александр Красюк тоже лаконично прокомментировал финальную дату реванша за "абсолют" в хевивейте. Заработал это промоутер в своем аккаунте в инстаграме, добавив промо поединка, пишет 24 Канал.
Наконец это произошло. Все вопросы будут сняты 19 июля на "Уэмбли",
– написал под видео Красюк.
Промо реванша Усик – Дюбуа
Напомним, что первым эту дату реванша Усик – Дюбуа обнародовал инсайдер Майк Коппинджер. За что был жестко раскритикован менеджером украинского боксера Эгисом Климасом. Теперь все стало на свои места и никаких догадок относительно реванша не будет выплывать.
Усик и Дюбуа впервые сошлись в ринге в августе 2023-го года, когда украинец победил Даниэля техническим нокаутом в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от британца. Хотя в команде "Динамита" разглядели симуляцию от Усика.