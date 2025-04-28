Промоутер Усика отреагировал на официальную дату реванша против Дюбуа

Уже летом текущего 2025 года Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в реванше. Боксеры выйдут в ринг 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже оставили свои первые реакции на официальную информацию о реванше. Это будет долгожданная битва на территории "Динамита".

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Реакция Красюка

Промоутер украинского чемпиона мира Александр Красюк тоже лаконично прокомментировал финальную дату реванша за "абсолют" в хевивейте. Заработал это промоутер в своем аккаунте в инстаграме, добавив промо поединка, пишет 24 Канал.

Наконец это произошло. Все вопросы будут сняты 19 июля на "Уэмбли",

– написал под видео Красюк.

Промо реванша Усик – Дюбуа

Напомним, что первым эту дату реванша Усик – Дюбуа обнародовал инсайдер Майк Коппинджер. За что был жестко раскритикован менеджером украинского боксера Эгисом Климасом. Теперь все стало на свои места и никаких догадок относительно реванша не будет выплывать.

Усик и Дюбуа впервые сошлись в ринге в августе 2023-го года, когда украинец победил Даниэля техническим нокаутом в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от британца. Хотя в команде "Динамита" разглядели симуляцию от Усика.