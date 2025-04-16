"Есть же еще Паркер": промоутер Усика отреагировал на инсайд о дате реванша против Дюбуа

Во вторник, 15 апреля, авторитетное издание The Ring опубликовало дату реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В команде украинского чемпиона мира уже прокомментировали соответствующую информацию.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк тоже узнал о дате реванша Усика против Дюбуа (12 июля 2025-го года) от издания The Ring. Однако представитель Александра Усик заверил, что команды боксеров пока еще не ударили по рукам относительно второй битвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

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Что сказал Александр Красюк

По словам Красюка, уже более месяца ведутся переговоры с промоутером "Динамита", но пока никакой конкретики относительно данного боя нет.

"Такая информация действительно появилась. Видел ее тоже. Однако мы пока ничего о бое не объявляли. И на это есть свои причины. Пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию журналистов The Ring. Я вам скажу так – мы уже давно, более месяца, ведем переговоры с командой Даниэля Дюбуа, но пока, по состоянию на сегодня, никакой конкретики", – сказал Красюк.

До сих пор ничего не понятно, смогут ли Усик и Дюбуа поделить один ринг, ведь у украинца еще есть обязательный претендент на пояс WBO Джозеф Паркер. Также Красюк назвал другие сроки проведения реванша.

Возможно, бой состоится в июле, возможно в июне будет бой, но не исключаю и такого, что поединок будет возможно организован осенью. Все зависит от того, как мы договоримся с командой Дюбуа и договоримся ли вообще,

– заявил промоутер Усика.

Справка. В августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

Отметим, что в февральском бою Дюбуа – Паркер должен был определиться следующий соперник Усика. Однако за несколько дней до поединка Даниэль снялся с противостояния из-за болезни. Его во встрече заменил неподготовленный Мартин Баколе, который был нокаутирован во втором раунде.