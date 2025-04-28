Усик вызывающе обратился к Дюбуа после официального объявления о реванше

Поклонники бокса наконец узнали официальную дату реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Боксеры проведут вторую очную встречу 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".

Это будет первая встреча Усика против Дюбуа на территории Великобритании. Их первое противостояние принимал польский город Вроцлав.

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Первая реакция Усика

Александр Усик впервые прокомментировал официальную дату реванша против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мира с благодарностью, но одновременно с вызовом обратился к Динамиту, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Я благодарен Богу за возможность снова сражаться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо Даниэлю, что присматривал за моим поясом IBF: теперь я собираюсь его вернуть,

– сказал Усик.

Напомним, что Дюбуа владеет поясом IBF, от которого украинец сознательно отказался еще перед реваншем с Тайсоном Фьюри. Тогда Даниэль защитил его в бою против Энтони Джошуа, когда в сентябре прошлого года нокаутировал Эй Джея.

На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Усик может вернуть себе этот статус, который потерял как раз после отказа от титула IBF. Но сделать это будет крайне сложно. Ведь Дюбуа хочет отомстить Александру за поражение техническим нокаутом в 9-м раунде, которое датировано августом 2023 года.

Первым дату реванша Усик – Дюбуа называл инсайдер The Ring Майк Коппинджер.