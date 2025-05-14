"Заслуживает быть номером один": легендарный экс-боксер дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне. Бывший британский боксер Рикки Гаттон высказался о второй битве Усика против Дюбуа.

По мнению Рикки Гаттон, Даниэль Дюбуа является одним из сильнейших боксеров. Бывший боксер уверен, что в первом бою "Динамит" нанес боль Александру Усику, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Гаттон о реванше Усик – Дюбуа

Хотя Хаттон не умалил достижений непобедимого украинца после побед над Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Рикки добавил, что не был бы уверен на сто процентов в победе Усика в реванше, учитывая самоуверенность Дюбуа.

Даниэль Дюбуа – один из сильнейших бойцов, и первый бой против Александра Усика... все выглядело так, будто Даниэль нанес ему боль. Тот факт, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, свидетельствует о том, что он заслуживает быть номером один в дивизионе. Но если бы мне пришлось ставить свой дом, я бы не сказал, что все так очевидно с учетом уверенности Дюбуа,

– сказал Гаттон.

Даниэль несколько раз уже заявлял, что победит Усика в битве на "Уэмбли". Также британец до сих пор уверен, что его удар в 5-м раунде первого поединка был по всем правилам бокса, а не ниже пояса Александра. "Динамит" и его команда обвиняют украинца в симуляции.

Напомним, что первый бой закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде в польском Вроцлаве. После этой победы Александр дважды победил Тайсона Фьюри в 2024-м и довел свою статистику уже до 23-х побед подряд.