"Сохраняет статус": стало известно, с кем сразится победитель реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик через несколько месяцев сразится против Даниэля Дюбуа. На кону поединка звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Всемирная боксерская организация отреагировала на проведение реванша между Усиком и Дюбуа. Президент WBO Густаво Оливьери рассказал, с кем будет драться победитель противостояния, сообщает 24 канал.

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Дождался своего шанса

Густаво Оливьери сообщил, что победитель противостояния должен драться против Джозефа Паркера. Поскольку, новозеландец является временным чемпионом WBO и обязательным претендентом на титул.

Президент организации отметил, что объединительный бой важнее защиты титула. Однако после противостояния между Усиком и Дюбуа, победитель будет драться с новозеландцем.

Таким образом, в супертяжелом дивизионе определится сильнейший боксер, а бой за звание абсолюта поднимет этот вид спорта на самый высокий уровень. Джозеф Паркер сохраняет статус обязательного претендента после объединительного боя,

– написал Оливьери.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится летом 2025 года. Проведение боя запланировано в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".