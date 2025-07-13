Абсолютный чемпион мира поставил сумасшедшие средства на реванш Усик –Дюбуа

Александр Усик через неделю сразится в реванше против Даниэля Дюбуа. Бой состоится 19 июля 2025 года в родных стенах британского боксера на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сауль Альварес поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Более того, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе поставил огромные средства на бой, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в Х.

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Сколько поставил Альварес на бой Усик – Дюбуа?

Сауль Альварес назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Канело считает, что украинский боксер во второй раз победит британца и снова станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Мексиканский боксер сделал ставку на реванш Усик – Дюбуа. Альварес поставил 500 тысяч долларов на победу украинского чемпиона в поединке против британца.

За последние пять лет Усик побеждал сильнейших. Александр имеет очень хорошую выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу человека с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой!,

– сказал Альварес.

Напомним, что Александр Усик впервые дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том поединке Король хевивейта остановил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали, что Фабио Уордли сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Британский боксер хотел бы, чтобы чемпионские пояса вернулись в Великобританию.