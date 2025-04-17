"Остановит его": экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Разговоры относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа не утихают. Многие эксперты размышляют над тем, как завершится поединок между украинским чемпионом и британцем.

Тони Белью высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира спрогнозировал победителя боя, информирует 24 канал со ссылкой на bet365.

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Сможет ли Дюбуа взять реванш

Тони Белью назвал Александра Усика лучшим хевивейтером мира на данный момент. По словам экс-чемпиона мира, украинец также самый выдающийся боксер за всю историю, ведь делает удивительные вещи.

Белью отметил, что Даниэля Дюбуа нельзя списывать со счетов и он имеет шанс. Однако Александр Усик однажды уже заставил британца капитулировать в очном противостоянии.

Сейчас Дюбуа находится на той стадии карьеры, когда он справился с большими трудностями и стал более уверенным, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик остановит его с 8-го по 12-й раунд,

– сказал Беллью.

Ранее стало известно, когда состоится реванш Усик – Дюбуа. Противостояние между Королем хевивейта и "Динамитом" запланировано на лето 2025 года на легендарном "Уэмбли".

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.