Британский боксер разрушил надежды Дюбуа нокаутировать Усика одним ударом

Александр Усик и Даниэль Дюбуа официально сойдутся в реванше 19 июля 2025 года в Лондоне. Британский боксер Соломон Дакрес поделился своими ожиданиями перед второй битвой за "абсолют" королевского дивизиона.

Соломон Дакрес не уверен, что Даниэль Дюбуа претерпел резких изменений, если сравнивать его с первым боем против Александра Усика. Британский супертяжеловес вспомнил, как спарринговал с "Динамитом" и отметил, что его звездный земляк приобрел большую уверенность, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз Дакреса

Дакрес выделил сильные стороны Дюбуа, которые могут не удивить Усика в реванше.

"Я не сказал бы, что Даниэль сильно изменился, если сравнивать первый поединок с Усиком. Я спарринговал с британцем много лет, сейчас он стал увереннее. У него очень сильный удар и опасный джеб, но особых изменений я не увидел", – сказал Дакрес.

Британский боксер заверил, что предыдущие поединки Дюбуа не следует сравнивать с данным реваншем.

К слову. После поражения от Усика Дюбуа провел три поединка, во всех из них праздновал победы – над Джареллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа.

Соломон добавил, что в своей профессиональной карьере Усик победил сильнейших боксеров мира, которому нельзя что-то противопоставить в ринге.

Если говорить честно, то Усику нельзя что-то противопоставить на ринге. Он побил всех сильнейших боксеров. Если Дюбуа получил несколько побед за последние годы, то это не значит, что он так же легко одолеет Усика. Ведь он проиграл в первом поединке. Это слишком высокая планка для британца. Нет смысла хвататься за соломинку, потому что Усика практически невозможно поймать. Какая разница, был тот удар ниже пояса или нет. Сильнейшие боксеры мира не смогли нормально приложиться по украинцу. Не может быть никаких споров. Бессмысленно надеяться, что Дюбуа одним замечательным ударом нокаутирует Александра,

– заявил бывший спарринг-партнер Даниэля.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го года, остался за украинцем. Александр одолел "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде. Также Дакрес вспомнил тот скандальный удар ниже пояса от Дюбуа в 5-м раунде первого противостояния с Усиком.