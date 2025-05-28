"Я бы сбежал": известный боксер отметил смелость Дюбуа, который согласился на реванш с Усиком

Уже 19 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа во второй раз сойдутся в ринге за два года. На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Бывший чемпион мира Тони Белью отметил Даниэля Дюбуа, который согласился сойтись в реванше против Александра Усика. Британский бывший боксер признался, что на месте "Динамита" бы никогда не провел второй бой против непобедимого украинца, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Белью отметил Дюбуа перед реваншем с Усиком

Белью отметил, что Дюбуа достиг величественного прогресса и не побоялся во второй раз выйти в ринг против Усика. Тони отметил, что те боксеры, которые проводят более одного боя против Александра, заслуживают медали. 19 июля Даниэль официально пополнит список таких бойцов, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, которые осмелились провести реванши с украинским чемпионом мира.

Я отдаю должное Даниэлю за то, что он снова выйдет на ринг, потому что если бы мне предложили реванш с Усиком, я бы убежал как можно дальше,

– ответил Беллью.

Бывший чемпион мира похвалил Дюбуа, которому удалось преодолеть все испытания и трудности, которые появлялись на его пути. Белью добавил, что Даниэль имеет все шансы взять реванш у Усика, хотя сам считает, что победу будет праздновать в Лондоне Александр.

"Если он не позволит Усику сбить себя с толку, он будет оставаться в бою, но начало будет для него очень тяжелым, потому что Усик знает его сильные стороны, и, честно говоря, он также знает его слабые стороны, потому что уже дрался с ним раньше", – сказал Белью.

Справка. Тони Белью выходил в ринг против Александра Усика 10 ноября 2018 года в британском Манчестере. Уже в 8-м раунде украинец нокаутировал соперника. Именно бой против Усика стал для Белью последним в профессиональной карьере.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Первый поединок закончился победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав.