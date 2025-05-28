Колишній чемпіон світу Тоні Белью відзначив Даніеля Дюбуа, який погодився зійтись у реванші проти Олександра Усика. Британський колишній боксер зізнався, що на місці "Динаміта" б ніколи не провів другий бій проти непереможного українця, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Белью відзначив Дюбуа перед реваншем із Усиком

Белью відзначив, що Дюбуа досягнув величного прогресу та не побоявся вдруге вийти у ринг проти Усика. Тоні наголосив, що ті боксери, які проводять більше одного бою проти Олександра, заслуговують на медалі. 19 липня Даніель офіційно поповнить список таких бійців, як Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, які насмілились провести реванші з українським чемпіоном світу.

Я віддаю належне Даніелю за те, що він знову вийде на ринг, бо якби мені запропонували реванш з Усиком, я б втік якнайдалі,

– відповів Белью.

Колишній чемпіон світу похвалив Дюбуа, якому вдалось подолати усі випробування та труднощі, які з'являлись на його шляху. Белью додав, що Даніель має усі шанси взяти реванш в Усика, хоча сам вважає, що перемогу святкуватиме у Лондоні Олександр.

"Якщо він не дозволить Усику збити себе з пантелику, він залишатиметься в бою, але початок буде для нього дуже важким, бо Усик знає його сильні сторони, і, чесно кажучи, він також знає його слабкі сторони, бо вже бився з ним раніше", – сказав Белью.

Довідка. Тоні Белью виходив у ринг проти Олександра Усика 10 листопада 2018 року у британському Манчестері. Вже у 8-му раунді українець нокаутував суперника. Саме бій проти Усика став для Белью останнім у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Перший двобій закінчився перемогою Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав.