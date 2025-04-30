Усик начал подготовку к реваншу с Дюбуа

Александр Усик сойдется в ринге с Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года. Реванш состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

После официального объявления даты реванша Александр Усик и Даниэль Дюбуа приняли участие в традиционных мероприятиях. Боксеры приняли участие в двух дуэлях взглядов и пообщались с прессой.

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Старт подготовки к реваншу

29 апреля Усик и Дюбуа приняли участие в пресс-конференции, на которой Александр заявил о старте подготовки к реваншу, пишет 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

На кону второй встречи будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым украинец владел после первой победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году.

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Напомним, что первый бой остался за Усиком, который отправил Дюбуа в технический нокаут в 9-м раунде. Накануне реванша британский боксер заверил, что победит украинца во втором бою. Даниэль постоянно повторяет в своих интервью, что не бил ниже пояса Усика в первой встрече, а Александр просто симулировал.

Отметим, что победитель реванша Усик – Дюбуа в будущем подерется против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефом Паркером.