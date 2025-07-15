Усик опубликовал первые кадры из Лондона перед реваншем против Дюбуа перед реваншем

Александр Усик совсем скоро сразится против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер уже завершил подготовку к реваншу с "Динамитом" и прилетел в Великобританию.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне. Украинский чемпион в своем инстаграме поделился первыми кадрами из столицы Великобритании, где состоится историческая битва, сообщает 24 канал.

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Александр Усик в Лондоне

Александр Усик предстал перед камерой на верхнем этаже двухэтажного автобуса, который посвящен реваншу против Даниэля Дюбуа. Над украинским чемпионом висят флаги Великобритании.

Украинский боксер выбрал яркий костюм для своего образа. Усик попозировал на камеру в бордовом костюме и стильных солнцезащитных очках.

Усик в Лондоне / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Легендарное событие будет принимать не менее именитый стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Шеннон Бриггс сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что судьбу поединка может решить всего один удар.