"Какая разница, что было тогда": Дюбуа рассказал об изменениях после первого боя с Усиком

Даниэль Дюбуа посетил реванш Усик –Фьюри и отличился дерзким поступком. "Динамит" вышел на ринг после завершения боя и бросил вызов украинскому чемпиону.

Король хевивейта принял вызов от британского боксера. Недавно Дюбуа высказался относительно потенциального реванша с Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Дюбуа рассказал об изменениях

Даниэль Дюбуа вспомнил первый поединок против Александра Усика. "Динамит" считает, что этот бой не имеет значения, ведь прошло немало времени с того момента.

Британский супертяж также считает, что он изменился по сравнению с предыдущим поединком против украинского чемпиона. Также он выделил свои достижения в боях с другими соперниками.

Усик? Не имеет значения. Какая разница, что было тогда, когда прошло столько времени. Вы видели, что я сделал со своими соперниками в последних поединках? Видели, как я их победил?,

– сказал Дюбуа.

Отметим, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа при одном условии. Британский боксер должен победить Джозефа Паркера в предстоящем поединке.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в аравийском Эр-Рияде. На кону противостояния титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.