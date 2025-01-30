Король хевівейту прийняв виклик від британського боксера. Нещодавно Дюбуа висловився щодо потенційного реваншу з Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Дюбуа розповів про зміни

Даніель Дюбуа згадав перший поєдинок проти Олександра Усика. "Динаміт" вважає, що цей бій не має значення, адже пройшло чимало часу з того моменту.

Британський супертяж також вважає, що він змінився порівняно з попереднім поєдинком проти українського чемпіона. Також він виокремив свої здобутки у боях з іншими суперниками.

Усик? Не має значення. Яка різниця, що було тоді, коли минуло стільки часу. Ви бачили, що я зробив зі своїми суперниками в останніх поєдинках? Бачили, як я їх переміг?,

– сказав Дюбуа.

Зазначимо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за однієї умови. Британський боксер має перемогти Джозефа Паркера у майбутньому поєдинку.

Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді. На кону протистояння титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.