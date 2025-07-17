Шатерникова рассказала, чего следует остерегаться Усику в реванше

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля проведут реванш на лондонской арене "Уэмбли". В этот вечер бокса в Лондоне определится абсолютный чемпион мира в хевивейте.

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью 24 Каналу сделала свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа и рассказала, чего следует остерегаться украинцу 19 июля. Экс-чемпионка мира вспомнила две победы Александра над Тайсоном Фьюри в 2024-м году.

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Чего следует остерегаться Усику в реванше с Дюбуа?

Шатерникова сравнила эти победы с библейской историей. По мнению бывшей чемпионки, Александра уже ничем нельзя удивить в профи-ринге.

Слушайте, когда Давид победил Голиафа, я имею в виду два победных боя Усика против Тайсона Фьюри... Саша уже все видел в ринге. Просто нужно заниматься своей защитой, что он в принципе всегда и делает. Где-то не идти в ва-банк и максимально не рисковать,

– ответила Шатерникова.

Напомним, что обе победы над Фьюри Усик одержал по решению судей. В первом бою была зафиксирована победа по раздельному решению, а в реванше – по единогласному.

Также Алина Анатольевна спрогнозировала шансы увидеть нокаут в предстоящем реванше 19 июля на "Уэмбли". Это будет предпоследний бой в карьере Александра.

Отметим, что первый поединок Усика против Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го, закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша).