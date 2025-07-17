Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу зробила свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа та розповіла, чого слід остерігати українцю 19 липня. Ексчемпіонка світу пригадала дві перемоги Олександра над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му році.

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Чого слід остерігатись Усику у реванші з Дюбуа?

Шатернікова порівняла ці звитяги із біблійною історією. На думку колишньої чемпіонки, Олександра уже нічим не можна здивувати у профі-ринзі.

Слухайте, коли Давид переміг Голіафа, я маю на увазі два переможні бої Усика проти Тайсона Ф’юрі… Сашко вже усе бачив у ринзі. Просто потрібно опікуватись своїм захистом, що він принципі завжди і робить. Десь не йти у ва-банк та максимально не ризикувати,

– відповіла Шатернікова.

Нагадаємо, що обидві перемоги над Ф'юрі Усик здобув за рішенням суддів. У першому бою була зафіксована звитяга за роздільним рішенням, а у реванші – за одноголосним.

Також Аліна Анатоліївна спрогнозувала шанси побачити нокаут у майбутньому реванші 19 липня на "Вемблі". Це буде передостанній бій у кар'єрі Олександра.

Відзначимо, що перший двобій Усика проти Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го, закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща).