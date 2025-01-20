"Четыре минуты": известный промоутер заявил, что Усика спасли в бою с Дюбуа

Фрэнк Уоррен продолжает негативно высказываться в сторону Александра Усика. Промоутер Тайсона Фьюри задел тему первого поединка украинского чемпиона с Даниэлем Дюбуа.

Британский функционер считает, что "Динамит" должен был победить Усика. Основатель Queensberry Promotions заявил, что рефери спас украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Легенда бокса обвинил Усика в симуляции в бою против Дюбуа

Усик должен был проиграть

Фрэнк Уоррен представляет интересы Даниэля Дюбуа. Поэтому британский промоутер, как и в случае с Тайсоном Фьюри, считает, что его подопечный победил Александра Усика в бою.

Функционер возмущен тем, что украинский чемпион получил немало времени на отдых во время поединка. Именно это помешало Дюбуа победить Усика в ожесточенном противостоянии.

Да, я до сих пор верю, что Дюбуа тогда победил Усика, но что тогда было в голове рефери, перерыв на 4 минуты? Если бы не это, то Даниэль просто бы набросился на Усика. Это не был удар ниже пояса. А рефери дал Усику четыре минуты на отдых. Александр уже даже был готов продолжать, но ему сказали ждать,

– заявил Уоррен.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году во Вроцлаве. Хотя украинский чемпион победил техническим нокаутом в 9-м раунде, но бой запомнился коварным ударом ниже пояса от британца.