Британский боксер Мозес Итаума откровенно рассказал, что сделал сразу после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в реванше на "Уэмбли". 20-летний британец удивил своим ответом.

19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа уже в 5-м раунде реванша в Лондоне. Сразу после этой яркой победы Мозес Итаума пошел на пробежку, пишет 24 Канал со ссылкой на Box Nation.

Что сделал Итаума сразу после реванша Усик – Дюбуа?

20-летний британский боксер признался, что ему трудно следить за боями хороших бойцов. "Новый Майк Тайсон" хочет переплюнуть Усика, поэтому должен сделать из себя лучшую версию.

Мне очень трудно видеть, как кто-то хорошо выступает, и просто сидеть на месте. Не зависть, ничего такого. Просто факт. Если Усик на этом уровне, мне нужно пройти этот уровень, чтобы я был лучшим. И я не мог просто заснуть после того боя и делать вид, что ничего не произошло. Я бы себя ругал. Я бы не любил себя так же, когда проснулся. Я бы подумал:, "Чёрт возьми, мне надо было тогда пойти на пробежку",

– вспомнил Итаума.

Напомним, что 16 августа Итаума проведет бой против значительно старшего соперника Диллиана Уайта. Это будет 13-й поединок для Мозеса на профи-ринге. В предыдущих поединках британец одержал победы (10 – нокаутом).

Если карьере Итаумы только начинает свой путь к вершинам боксерских рейтингов, то карьера Усика уже на своей заре. Впереди у Александра остался только прощальный бой. Так утверждал украинец еще перед реваншем с Дюбуа. За его спиной уже 24 победные встречи (15 – нокаутом).

