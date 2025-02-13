Украинский чемпион принял предложение британца и согласился провести бой. Однако не все так просто, ведь Даниэль Дюбуа должен победить Джозефа Паркера, чтобы подраться с Усиком.

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Льюис о реванше Усик – Дюбуа

Леннокс Льюис высказался относительно потенциального реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out. Бывший британский боксер оценил шансы "Динамита" победить украинского чемпиона.

Легенда бокса считает, что Дюбуа вполне способен победить Короля хевивейта. Даниэль имеет высокие амбиции и хорошо настроен по сравнению с предыдущим поединком.

У него хорошие шансы. Сейчас он настроен достаточно позитивно, и его следующая цель стать абсолютным чемпионом,

– подытожил Льюис.

Отметим, что Даниэль Дюбуа проведет защиту титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF против Джозефа Паркера 22 февраля в Эр-Рияде. В случае победы британец получит шанс подраться с Александром Усиком.

Напомним, что Александр Усик встречался в 2023 году с Даниэлем Дюбуа. В поединке во Вроцлаве украинский чемпион победил техническим нокаутом в девятом раунде.