Легенда бокса обвинил Усика в симуляции в бою против Дюбуа

Легендарный Леннокс Льюис вспомнил бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на фоне слухов о возможном реванше. Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте высказался относительно удара ниже пояса в 5-м раунде.

Александр Усик после этого удара оказался на настиле ринга и получил немного времени от рефери на восстановление. После чего с еще большей спортивной злостью набросился на Даниэля Дюбуа разбил ему нос, а в 9-м раунде все закончилось техническим нокаутом от украинца.

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Льюис прокомментировал момент с ударом ниже пояса

Леннокс Льюис прокомментировал этот удар, который вызвал немало сомнений. Легендарный экс-боксер усмотрел в этом эпизоде симуляцию от украинского чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Нет, это точно не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера – это был легальный удар. Усик симулировал. Мы все так делаем. Чтобы я сделал в такой ситуации? Я бы на его месте делал бы то же самое,

– заявил легендарный в прошлом боксер.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоялся 26 августа 2023-го года в польском городе Вроцлав.

Напомним, что Усик в том бою защитил свои чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в хевивейте. После чего дважды в 2024-м году поверг Тайсона Фьюри.

Сразу после реванша Усик – Фьюри Дюбуа вышел на ринг и бросил публичный вызов непобедимому украинцу, который принял его. Однако сначала 22 февраля 2025-го года Даниэлю нужно защитить свой пояс IBF в бою против Джозефа Паркера.