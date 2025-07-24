Сумма шокирует: известный инсайдер раскрыл мизерный гонорар Усика за реванш с Дюбуа

До сих пор в боксерском сообществе не раскрывают официальных цифр гонораров Александра Усика и Даниэля Дюбуа за реванш на "Уэмбли". Инсайдер Майкл Коппинджер назвал отличные гонорары от тех, о которых сообщали ранее.

Майкл Коппинджер заверил, что информация о рекордных гонорарах Александра Усика и Даниэля Дюбуа не соответствуют действительности. Украинский чемпион заработал 132 миллиона долларов, а британец – 71 миллион, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Коппинджера в соцсети Х.

Интересно Известно, что дальше ждет Дюбуа после сокрушительного поражения в реванше от Усика

Сколько Усик заработал за реванш против Дюбуа?

Инсайдер назвал кардинально противоположные цифры за бой. По словам Коппинджера, Усик заработал за реванш с Дюбуа только 9 миллионов долларов. Этот инсайд выглядит несколько сумасшедшим, учитывая мизерную цифру.

Он даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда вообще берутся такие суммы? Возможно, только 7 процентов от этой цифры,

– написал популярный инсайдер.

Напомним, что ранее источник News Bet365 и известный комментатор UFC Джо Роган называл подобные цифры гонораров о 132 и 71 миллионе долларов для Усика и Дюбуа соответственно.

Александр благодаря победе в реванше над Дюбуа вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира. Для украинца этот бой стал предпоследним в профессиональной карьере: 24 победные встречи (15 – нокаутом). После поединка Усик отдыхает с семьей в Испании, где он начала полномасштабной войны живут его сыновья.

Зато для Дюбуа это поражение стало третьим на профи-ринге в 25-ти боях, в которых также Даниэль оформил 22 победы (21 – нокаутом). Британец потерял свой чемпионский пояс по версии IBF в хевивейте.