Уже в 5-м раунде Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа. Британец не сумел реваншироваться и потерял свой титул чемпиона мира по версии IBF, информирует 24 Канал.
Вот это да Дюбуа проигнорировал пресс-конференцию после поражения от Усика: кто заменил британца
Какие мемы создают после реванша Усик – Дюбуа?
Александр Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте и в третий раз стал "абсолютом" в карьере. Украинец провел свой предпоследний бой в карьере и 24-й победный поединок.
Сразу после переговора в социальных сетях причудливые фанаты начали создавать оригинальные мемы. Здесь Дюбуа превратился во вражескую цель, Усик стал королем, а британец даже побывал в теле собаки, которую выгулял украинский чемпион.
Также любители бокса сделали мем, где Усик отправил "Динамита" отдыхать на побережье моря.
Лучшие мемы о реванше Усик – Дюбуа / Фото из соцсетей
В Monobank уже появился новый дизайн карты в честь победы Усика в реванше над Дюбуа.
Monobank выпустил дизайн карты посвященный бою / Скриншот из приложения