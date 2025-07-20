Уже в 5-м раунде Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа. Британец не сумел реваншироваться и потерял свой титул чемпиона мира по версии IBF, информирует 24 Канал.

Вот это да Дюбуа проигнорировал пресс-конференцию после поражения от Усика: кто заменил британца

Какие мемы создают после реванша Усик – Дюбуа?

Александр Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте и в третий раз стал "абсолютом" в карьере. Украинец провел свой предпоследний бой в карьере и 24-й победный поединок.

Сразу после переговора в социальных сетях причудливые фанаты начали создавать оригинальные мемы. Здесь Дюбуа превратился во вражескую цель, Усик стал королем, а британец даже побывал в теле собаки, которую выгулял украинский чемпион.

Также любители бокса сделали мем, где Усик отправил "Динамита" отдыхать на побережье моря.

Лучшие мемы о реванше Усик – Дюбуа / Фото из соцсетей

В Monobank уже появился новый дизайн карты в честь победы Усика в реванше над Дюбуа.



Monobank выпустил дизайн карты посвященный бою / Скриншот из приложения