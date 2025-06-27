Усик – Дюбуа: ИИ спрогнозировал, сколько раундов продлится реванш за абсолют

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик даст официальный реванш Даниэлю Дюбуа в Лондоне. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Поединок состоится при поддержке родных трибун для Даниэля Дюбуа. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно реванша "Динамита" против Александра Усика.

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Сколько раундов продлится реванш Усик – Дюбуа

В запросе Gemini было указано о количестве раундов реванша Усик – Дюбуа. ИИ не прогнозирует быстрой победы кого-то из боксеров. Зато речь идет о победе Александра в чемпионских раундах.

ИИ дает три варианта возможного исхода боя. В первом случае речь идет о досрочной победе Усика (техническим нокаутом) в поздних раундах. Речь идет о техническом нокауте или традиционном нокауте от украинца в промежутке между 8-м и 11-м раундами. Такой вариант был создан на основе результата первого боя Усик – Дюбуа. Искусственный интеллект прогнозирует, что Усик снова использует свою выносливость, технику и сможет снова одолеть "Динамита".

Напомним. В первом бою Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. Также по ходу 5-го раунда британец отправил украинца на канвас из-за удара ниже пояса.

Также ИИ прогнозирует, что бой на "Уэмбли" продлится более 9,5 раундов.

А вот на то, что Усик и Дюбуа пройдут полную дистанцию в виде 12 раундов, дают очень мало шансов.

Отметим, что для Усика этот реванш станет 24-м боем на профи-ринге. В предыдущих поединках украинец оформил все 23 победы (14 – нокаутом). Что касается Дюбуа, то в статистике Даниэля 24 поединка: 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения.