Сейчас на реванш Усик – Дюбуа продано около 78 тысяч билетов. По словам известного промоутера Фрэнка Уоррена, когда цифра проданных билетов дойдет до 84-х тысяч, тогда они подадут заявку на увеличение вместимости стадиона "Уэмбли", информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик – Дюбуа: вместимость "Уэмбли" увеличат

Максимально лондонскую арену можно увеличить до 94-х тысяч фанов.

Сейчас мы на уровне 78 тысяч проданных билетов. Если достигнем примерно 84 тысячи или где-то около этого, тогда подадим заявку на 94 тысячи. Это нужно делать заранее, поэтому мы сделаем это только тогда, когда будем уверены, что сможем заполнить все места,

– заявил Уоррен.

Напомним, что "Уэмбли" является крупнейшей ареной Великобритании.

Справка. Стоимость билетов на реванш Усик – Дюбуа стартует от 49,96 фунта стерлингов (ориентировочно 2770 гривен).

Для 38-летнего боксера из Симферополя этот поединок станет четвертым на территории Великобритании и вторым на этом лондонском стадионе. Дюбуа же дрался на "Уэмбли" в своем предыдущем бою против Энтони Джошуа, в котором по ходу 5-го раунда нокаутировал звездного земляка.

В предстоящем реванше болельщики бокса узнают имя абсолютного чемпиона мира в королевском весе. Накануне поединка "Динамит" разбрасывается громкими заявлениями о победе, в которой он уверен на сто процентов.