24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту, чтобы узнать вероятность (в процентах) нокаута в реванше Усик – Дюбуа. Grok спрогнозировал, отправит ли Усик в нокаут Дюбуа.

Стоит посмотреть Усик или Дюбуа: кто набрал лучшую физическую форму перед реваншем – взрывное сравнение

Предсказывает ли ИИ нокаут в реванше Усик – Дюбуа?

В запрос были учтены следующие показатели: результат первого боя, статистика и стиль боксеров, возраст и физическая форма.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде. Эта встреча состоялась во Вроцлаве (Польша). Теперь же Даниэль подерется при поддержке родных трибун, что будет добавлять уверенности и одновременно давить на "Динамита".

Статистика боксеров. 61 процент своих поединков Усик заканчивал нокаутом. В тяжелом весе украинец чаще выигрывал бои по судейским запискам, но как раз в первом бою против Дюбуа показал, что умеет заканчивать встречи досрочно. Александр имеет сразу несколько сильных сторон: технику, скорость, выносливость и умение наращивать темп боя в чемпионских раундах.

Зато почти все свои поединки Дюбуа заканчивал нокаутом – 95 процентов (21 нокаут в 22-х победных боях из 24-х проведенных). Даниэль почти никогда не затягивал с нокаутом до поздних раундов, где он чувствует себя не слишком комфортно. Именно эту слабость Усик использовал в первом бою.

Возрастная разница боксеров. Многие считают, что возраст может негативно сказаться на Усике. В январе текущего года Александру исполнилось уже 38 лет, а такой солидный возраст может повлиять на его скорость и выносливость в поздних раундах. Даже если так будет, то украинец попытается ликвидировать это за счет опыта и тактической грамотности.

Дюбуа же моложе Усика на 11 лет. Британец значительно моложе, но имел большие проблемы с выносливостью. Не исключено, что именно над этим аспектом "Динамит" поработал в своем тренировочном лагере.

Какие шансы Усика нокаутировать Дюбуа?

Искусственный интеллект прогнозирует вероятность, что увидеть нокаут в исполнении Усика составит 40-50 процентов. Особенно, такое развитие реванша вероятно, когда Дюбуа устанет. Не исключено, что украинец смогу нокаутировать Дюбуа в промежуток с 8-го по 10-й раунды. Вероятнее всего это может произойти в 9-м раунде, как это было в их первой лобовой встрече во Вроцлаве.

Также ИИ оценил шансы Дюбуа на нокаут как очень мизерные – 10-15 процентов. Grok не верит в нокаут от "Динамита" несмотря на мощный удар британца. Несмотря на это украинцу следует остерегаться сильного кулака Даниэля. Чемпион мира по версии IBF может поймать Александра неожиданным нокаутом в 4-6 раундах.