"Уэмбли" будет аплодировать ему, – Уоррен пригласил Зеленского на реванш Усик – Дюбуа

Летом Александр Усик в адском реванше сразится против Даниэля Дюбуа. Масштабное событие, за которым будут следить сотни тысяч болельщиков, состоится в Лондоне.

Фрэнк Уоррен высказался относительно реванша между Королем хевивейта и "Динамитом". Промоутер британца пригласил Владимира Зеленского на бой за "абсолют", пишет 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Уоррен хочет увидеть Зеленского

Александр Усик, владеющий титулами WBO, WBC и WBA, сразится против Даниэля Дюбуа, который держит за собой пояс IBF. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Спортивное мероприятие планирует посетить немало звездных гостей и вообще фанатов. Фрэнк Уоррен заявил, что хотел бы увидеть президента Украины Владимира Зеленского на поединке Усик – Дюбуа.

Так, это приглашение – приехать, посмотреть на выступление своего соотечественника. Хотя, при всем уважении, надеюсь, что его соотечественник проиграет. Но я уверен, что вся публика на "Уэмбли" поднимется и будет аплодировать ему,

– сказал Уоррен.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения легендарный стадион "Уэмбли", что в Лондоне.