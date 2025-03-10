Тренер Дюбуа рассказал, почему Усик должен драться против британца

Александр Усик намерен драться против Даниэля Дюбуа. Пока украинский чемпион ожидает официального подтверждения поединка, в боксерском сообществе постоянно обсуждают возможный бой с британцем.

Дон Чарльз высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Тренер "Динамита" рассказал, почему Усик должен драться против его подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Читайте также Временный чемпион оценил шансы Усика в боях против Перейры и Паркера

Для чего Усику драться против Дюбуа

Тренер Даниэля Дюбуа отметил, что только Александр Усик может решить, с кем ему драться. Однако Дон Чарльз считает, что украинец должен драться против его подопечного, ведь большего выбора нет.

Специалист подчеркнул, что Дюбуа имеет титул чемпиона мира в хевивейте по версии IBF. А Александр Усик планирует во второй раз получить "абсолют", то бой против Даниэля жизненно необходим для украинца.

Он публично сказал об этом поединке, не я об этом говорил. У него осталось два боя, и он хочет драться с Дюбуа, и мы готовы к испытанию, мы готовы забрать другие пояса. Усик хочет, видимо, стать первым в истории, кто становился абсолютным чемпионом дважды,

– сказал Чарльз.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в первом бою в мае 2024 года. После чего украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе за последние 25 лет.

Ранее Александр Усик уже дрался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Украинский чемпион уверенно победил британца техническим нокаутом в девятом раунде поединка в польском Вроцлаве.