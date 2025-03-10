Дон Чарльз висловився щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Тренер "Динаміта" розповів, чому Усика має битись проти його підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також Тимчасовий чемпіон оцінив шанси Усика у боях проти Перейри та Паркера

Задля чого Усику битись проти Дюбуа

Тренер Даніеля Дюбуа наголосив, що тільки Олександр Усик може вирішити, з ким йому битись. Проте Дон Чарльз вважає, що українець повинен битись проти його підопічного, адже більшого вибору немає.

Спеціаліст підкреслив, що Дюбуа має титул чемпіона світу у хевівейті за версією IBF. А Олександр Усик планує вдруге здобути "абсолют", то бій проти Даніеля життєво необхідний для українця.

Він привселюдно сказав про цей поєдинок, не я про це говорив. У нього залишилось два бої, і він хоче битися з Дюбуа, і ми готові до випробування, ми готові забрати інші пояси. Усик хоче, мабуть, стати першим в історії, хто ставав абсолютним чемпіоном двічі,

– сказав Чарльз.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у першому бою в травні 2024 року. Після чого українець став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за останні 25 років.

Раніше Олександр Усик вже бився з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Український чемпіон впевнено переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку у польському Вроцлаві.