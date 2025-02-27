Звездный боксер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбу планируют провести реванш. Британец стремится к мести, а украинский боксер мечтает во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Теренс Кроуфорд поделился мнениями о возможном реванше между Усиком и Дюбуа. В частности, чемпион мира назвал победителя боя, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Сможет ли Дюбуа победить Усика

Александр Усик одолел многих именитых боксеров в хевивейте., включая Даниэля Дюбуа. Однако британский боксер сменился после поражения от украинского чемпиона.

Поэтому оба боксера могут дать друг другу достойное сражение. Теренс Кроуфорд выбрал своего победителя потенциального реванша Усик– Дюбуа. Американец считает, что Александр во второй раз преодолеет "Динамита".

Усик– мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Александр уже побеждал Дюбуа, поэтому я предпочитаю ему,

– – сказал Кроуфорд.

Напомним, что Усик сражался против Даниэля Дюбуа в 2023 году в польском Вроцлаве. Украинский чемпион досрочно одолел британского боксера в девятом раунде.