Теренс Кроуфорд поділився думками щодо можливого реваншу між Усиком та Дюбуа. Зокрема, чемпіон світу назвав переможця бою, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Чи зможе Дюбуа перемогти Усика

Олександр Усик здолав багатьох іменитих боксерів у хевівейті, включно з Даніелем Дюбуа. Проте британський боксер змінився після поразки від українського чемпіона.

Тому обидва боксери можуть дати один одному гідний бій. Теренс Кроуфорд обрав свого переможця потенційного реваншу Усик – Дюбуа. Американець вважає, що Олександр вдруге здолає "Динаміта".

Усик – мій друг. Він найкращий суперважковаговик у світі. Олександр уже перемагав Дюбуа, тому я віддаю йому перевагу,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у польському Вроцлаві. Український чемпіон достроково здолав британського боксера у дев'ятому раунді.