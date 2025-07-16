Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция открытой тренировки боксеров перед реваншем

В среду, 16 июля, состоится открытая тренировка Александра Усика и Даниэля Дюбуа накануне реванша. Следить за онлайн-трансляцией официального мероприятия можно непосредственно на сайте 24 Канала.

Открытая тренировка обоих боксеров начнется в 18:00 (по киевскому времени). Это будет первое традиционное медиамероприятие перед реваншем на "Уэмбли", пишет 24 Канал.

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Онлайн открытой тренировки Усика и Дюбуа

После чего Усика и Дюбуа будет ждать пресс-конференция, церемония взвешивания и еще две дуэли взглядов. Сам бой, который возглавит вечер бокса в Лондоне, состоится 19 июля. В Украине реванш Усик – Дюбуа, который начнется около 23:30 по Киеву, покажет медиасервис MEGOGO.

Напомним, что в рамках открытых тренировок боксеров свой выставочный бой по формуле профессионального поединка проведет молодая украинская боксерка Кира Макогоненко. Накануне этого поединка талантливая спортсменка поблагодарила за такую прекрасную возможность Усика, его команде и своему отцу.

Усик – Дюбуа: онлайн открытой тренировки боксеров

На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр попытается вернуть себе это звание, а Даниэль будет грезить местью за поражение в первом бою. В августе 2023-го года украинский боксер победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде.