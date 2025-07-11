17-летняя украинская боксерка выйдет в ринг за несколько дней до реванша Усик – Дюбуа. Правда, этот поединок будет иметь выставочный характер, пишет 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Когда проведет бой Макогоненко?

Кира Макогоненко выйдет в ринг 16 июля. Талантливая боксерка проведет бой в рамках открытой тренировки Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Пока неизвестно, кто станет соперницей украинки. Это прекрасная возможность для Макогоненко показать себя на весь мир перед боем, к которому прикована миллионная аудитория.



Бой Макогоненко перед реваншем Усик – Дюбуа / Фото Queensberry Promotions

К слову. Кира Макогоненко – серебряный призер чемпионата Европы-2023 по боксу среди юниорок. Девушка выделяется своей техникой и выносливостью. В прошлом году Кира стала победительницей чемпионата Украины U-19.

На Чемпионате Украины U-19 она одержала убедительную победу и стала чемпионкой.

Напомним, что сам реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Даниэль победить украинца, чтобы отомстить за поражение 2-летней давности. В августе 2023-го Александр победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде.