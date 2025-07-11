17-річна українська боксерка вийде у ринг за декілька днів до реваншу Усик – Дюбуа. Щоправда, цей двобій буде мати виставковий характер, пише 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Коли проведе бій Макогоненко?

Кіра Макогоненко вийде у ринг 16 липня. Талановита боксерка проведе бій у рамках відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Наразі невідомо, хто стане суперницею українки. Це чудова нагода для Макогоненко показати себе на увесь світ перед боєм, до якого прикута мільйонна аудиторія.



Бій Макогоненко перед реваншем Усик – Дюбуа / Фото Queensberry Promotions

До слова. Кіра Макогоненко – срібна призерка чемпіонату Європи-2023 з боксу серед юніорок. Дівчина виділяється своєю технікою та витривалістю. Минулого року Кіра стала переможницем чемпіонату України U-19.

На Чемпіонаті України U-19 вона здобула переконливу перемогу і стала чемпіонкою.

Нагадаємо, що сам реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Даніель перемогти українця, аби помститись за поразку 2-річної давнини. У серпні 2023-го Олександр переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді.